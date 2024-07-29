30 مليون عملية تواصل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومتعامليها خلال النصف الأول من 2024

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عمليات التواصل مع متعامليها عبر منظومة "تواصل" بلغ نحو 30 مليونا خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 61% مقارنة بإجمالي عمليات التواصل خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة نحو 18.6 مليون عملية.

وتحقق منظومة "تواصل" أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة وفاعلة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدام لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل.

وتوفر منظومة "تواصل" 14 قناة ذكية ورقمية لمتعامليها حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة "واتساب"، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae، إلى جانب خدمة الاتصال المرئي في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر "واتساب"، ونظام "صوت المتعامل" وملتقى "المتعامل أولاً" ضمن "مجلس المتعاملين"، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي@mohre_uae ، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للشركات، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة.

وقال حسين العليلي مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "تدعم منظومة "تواصل" استراتيجية الوزارة من حيث تلبية كافة احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات".



ولفت العليلي إلى جاهزية فريق "منظومة "تواصل" لتقديم الحلول والاستشارات بالسرعة المطلوبة وبفاعلية وكفاءة، وتوفير كامل الدعم المطلوب للمتعاملين من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة والارتقاء بها على الدوام وفق نهج مهني ومرن يواكب جميع التطورات وخاصة في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، والذي زاد من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة".

وتتيح منظومة "تواصل" للمتعاملين وأفراد المجتمع الاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك وفقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.

وتؤكد عمليات التواصل الهاتفي عبر مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الماضية، والبالغة نحو 945 ألف اتصال وارد وصادر، قدرة المركز على التعامل مع طلبات المتعاملين وتنفيذها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ضمن مستويات رضا متعاملين عالية بلغت نحو 91%، وبنسبة جودة وصلت إلى نحو 85% لخدمات مركز الاتصال، وذلك على مستوى الجاهزية والاستعداد للمركز وقدرته على الاستجابة الفاعلة لأعلى مستوى من حالات التواصل، وكفاءة الكادر البشري وجاهزيته، وكفاءة منظومة الاستجابة بشكل عام.

كما نفذ مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 40 ألف عملية تواصل ضمن باقة الخدمات التفضيلية للمتعاملين التي تم إطلاقها في سبتمبر 2023، حيث تمنح الخدمة المميزة الأولوية في الرد على المكالمات وانجاز المعاملات، بالإضافة لخدمة مدير حساب للتواصل الاستباقي خلال النصف الأول.

وحققت منظومة "تواصل" أكثر من 459 ألف عملية تفاعل في الشهور الست الماضية عبر أدوات التواصل الرقمية، منها البريد الإلكتروني، وقناة الدردشة، وتطبيق "واتساب".

كما حققت حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 2,600 استجابة وتفاعلاً من المتابعين، كما بلغ عدد حالات التواصل عبر قناة "صوت المتعامل" نحو 160 ألف حالة.

وتم إقامة 23 مجلساً للمتعاملين ضمن "ملتقى المتعامل أولا"، حضرها نحو 3,500 متعامل، وتجاوز عدد كشوفات الحساب الصادرة للشركات 4 ملايين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، فيما استعانت الوزارة بأدوات التواصل الرقمية والإلكترونية في حملات التوعية المستمرة، حيث تم إرسال نحو 24 مليون رسالة وإشعار حول حملات وبرامج توعوية للوزارة، للنصف الأول من العام الجاري.





وتستند "منظومة تواصل" إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة تضمن الشفافية والخصوصية وتحقق رضا وسعادة المتعامل وتواكب التوجهات المستقبلية وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

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