سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في الشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة.

وبحسب القرار يُشكل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في إمارة الشارقة برئاسة الدكتورعبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية وعضوية كل من:

أمل أحمد القطري السويدي - مدير هيئة الشارقة الصحية - نائب الرئيس ، والدكتور خليفة محمد السامان النعيمي - المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة ، والدكتور قتيبة حميد - نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في جامعة الشارقة ، والدكتور حكم ياسين - المدير الطبي لمستشفى الجامعة بالشارقة ، وعمر سيد محمد - المستشار المالي بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ، وهاشم الفكي عبدالله أحمد - المستشار القانوني لمستشفى الجامعة بالشارقة -مقرراً.

ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.





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