«الذيد للرطب» منصة لدعم صناعات الأسر المنتجة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الذيد للرطب 2024 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واختتم مساء أمس في مركز إكسبو الذيد، مشاركة متميزة لأكثر من 40 أسرة منتجة عرضت المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية، والمنتجات المبتكرة المصنوعة من سعف النخيل، لتتحول أروقة المهرجان إلى منصة تراثية للاحتفاء بشجرة النخيل ومهن الآباء والأجداد.

وسجل الجناح المخصص للأسر المنتجة التي شاركت بدعم من دائرة الخدمات الاجتماعية في المنطقة الوسطى، إقبالاً كبيراً من الزوار للاطلاع على المنتجات التي قدمتها الأسر ومن ضمنها المنتجات التي تعتمد على أشجار النخيل، مثل المخاريف والسف والخرافة، إلى جانب المشغولات اليدوية والأطباق الشعبية الإماراتية كالهريس والبرياني والمجبوس، وغيرها من الأكلات التقليدية، بالإضافة إلى البهارات المميزة التي تضفي نكهة خاصة على الأطعمة، والقهوة العربية بخلطاتها المميزة، والعسل الطبيعي.

وأكد محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان أن تعزيز مشاركة الأسر المنتجة في الحدث جاء انطلاقاً من واجب المسؤولية المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة، وفي إطار الحرص على دعم ريادة الأعمال وتمكين المجتمع المحلي من خلال دعم المشاريع المنزلية وتنميتها.

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