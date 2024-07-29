«سما دبي» تواكب المهرجان بحلقات خاصة ولقاءات حصرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت قناة «سما دبي»، التابعة لـ «دبي للإعلام»، عن مواكبتها لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان «دبي للرطب» الهادف إلى دعم وتعزيز قيمة شجرة «النخيل» التي تعتبر من أهم رموز الموروث الاجتماعي لدولة الإمارات، وهو ما يتناغم مع توجهات «دبي للإعلام» وجهودها الرامية إلى إثراء المشهد الإعلامي، وتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي نوعي قادر على التعريف بتفاصيل التراث المحلي وأصالة المجتمع الإماراتي وتقاليده، ما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع.

وطوال فترة المهرجان الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قاعة الرمال على طريق دبي العين، ويستمر حتى 3 أغسطس المقبل، ستقوم قناة «سما دبي» ببث سلسلة من الحلقات الخاصة التي تتضمن لقاءات حصرية مع المنظمين والمشاركين لإبراز أهمية الحدث، إلى جانب مجموعة من التقارير التي تتناول أبرز فعاليات المهرجان ومسابقاته التي ستشهد إطلاق أشواط جديدة، مثل أشواط المزارعين، و«شوط الجهات الحكومية، نخلة البيت»، والأشواط الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الفعاليات، وكأس الندّر للأصناف النادرة في الدولة، وغيرها.

وأكدت حمدة البسطي، مديرة قناة «سما دبي» بالإنابة، التزام «دبي للإعلام» بالعمل على تقديم الأفضل لمشاهدي قنواتها ومنصاتها الرقمية في الدولة والمنطقة العربية والعالم، وذلك من خلال متابعتها الدائمة لما تشهده دبي من فعاليات ومهرجانات متنوعة، تعكس ريادتها وتفوقها على الخريطة العالمية، مشيرة إلى أهمية المهرجان الذي يجمع تحت سقفه نخبة من خبراء التراث والمزارعين ومنتجي الرطب.

وقالت: «يعد مهرجان «دبي للرطب» من أبرز الأحداث التراثية التي حجزت لها مكاناً على أجندة فعاليات دبي، حيث يساهم في إبراز التراث الثقافي المحلي عبر تسليط الضوء على مكانة شجرة النخيل في الذاكرة والحياة الثقافية والتراثية والاقتصادية للدولة». لافتة إلى أن مواكبة «دبي للإعلام» للحدث تعكس أهمية دور الإعلام في توثيق التراث المحلي وإبراز تفاصيله وجمالياته، إلى جانب ما يبذله من جهود تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة صون التراث والمحافظة عليه، وتحفيزهم على استكشاف ما تمتلكه دبي من إمكانيات وقدرات واسعة.

يشار إلى أن قناة «سما دبي» ستقوم ببث تغطيتها لمهرجان «دبي للرطب» يومياً في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيتولى الإعلامي يوسف الحاي مهمة تقديم الحلقات الخاصة وما تتضمنه من تقارير ولقاءات حصرية، فيما يتولى عدنان المرزوقي الإشراف على إنتاج الحلقات وتغطية الحدث.

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