مبادرة لإسعاد 350 من القصّر في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي ودبي القابضة للترفيه، مبادرة «الصيف مع القصّر» لإسعاد 350 قاصراً، تشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال إجازة العطلة الصيفية.

وتأتي المبادرة النوعية المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية بهدف تمكين القصّر وحاضناتهم من الاستمتاع بقضاء الإجازة الصيفية ضمن حزمة من الأنشطة الترفيهية الممتعة والمفيدة، تشمل تقديم الحجوزات الفندقية وتوفير البطاقات لزيارة الحدائق الترفيهية والمتاحف الأثرية والمعارض، وذلك لإدخال الفرحة والسعادة إلى نفوسهم خلال العطلة الدراسية، وتعزيز خبراتهم وتجاربهم الحياتية.

وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على المشاركة في إطلاق المبادرة النوعية المشتركة، التي من شأنها توفير مناخ إيجابي ومحفز للقصّر في مختلف المراحل العمرية، بهدف تمكينهم من القيام بالأنشطة الصيفية الترفيهية والتثقيفية الهادفة والاستمتاع بقضاء العطلة مع حاضناتهم والمساهمة في ملئ أوقات فراغهم بما يسعدهم ويدخل الفرحة والسرور إلى نفوسهم خلال العطلة المدرسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز