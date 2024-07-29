شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم والأطفال بـ«صيفنا أجمل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسعدت شرطة أبوظبي أصحاب الهمم والأطفال بتوزيع الهدايا، وكتيبات التوعية المرورية، ضمن مشاركتها في فعالية «صيفنا أجمل»، التي نفذها مركز همة لتنمية القدرات العقلية، ومركز القطارة للفنون في مدينة العين.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون المرور بمنطقة العين، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الإنسانية واهتمامها المتواصل بإسعاد المجتمع.

وإشار إلى التعاون المستمر مع مركز همة لتنمية القدرات العقلية، ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

واطلع أصحاب الهمم والأطفال على أهداف دورية السعادة في نشر الإيجابية، معربين عن سعادتهم بالقيام بجولة بالدورية، والتعرف على مكوناتها.

وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين النصائح والإرشادات المرورية في المخيم الصيفي، إلى جانب تعريفهم بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور، وتنظيم مسابقات للتوعية بأهمية السلامة المرورية.

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