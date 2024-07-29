«صيف العطاء» توزع المياه والمشروبات الباردة على العمال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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بمشاركة فريق من المتطوعين من المجتمع المحلي والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، تم توزيع المياه والمشروبات الباردة والمثلجات على العمال الذين يعملون في المناطق الخارجية وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف.

جاء ذلك خلال إطلاق جمعية الفجيرة الخيرية، حملتها الصيفية لعام 2024م، تحت شعار «صيف العطاء»، متضمنة باقة من المشاريع الإنسانية والخيرية بهدف تعزيز مبدأ التكافل والتراحم، بالتخفيف عن الأسر المتعففة والفئات المستحقة، والتخفيف من حدة الطقس الحار على العمال، وتعزيز قيم التراحم بين مختلف شرائح المجتمع.

وثمن يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية الدعم الذي تحظى به حملة صيف العطاء من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن المبادرة تستهدف نشر قيم العطاء والتراحم في المجتمع، وأن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير المياه الباردة من خلال برادات وثلاجات المياه.

وقال المرشودي: سنعمل بالتعاون مع شركائنا في الحملة على الوصول إلى أكبر عدد من العمال في أماكن عملهم، ونسعى إلى ترك أثر طيب في نفوس هذه الشريحة الكادحة.

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