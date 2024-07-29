291 ألف ساعة تطوع أنجزتها «شرطة دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في مركز البحث والتطوير بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على نتائج التطوع للإدارات العامة ومراكز الشرطة، للنصف الأول من العام الجاري، مُقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث شهدت الساعات التطوعية ارتفاعاً، وبلغت 291 ألفاً و155 ساعة تطوعية. وتم استعراض القرارات السابقة، وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.

تقرير

واستمع اللواء المنصوري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية، إلى شرح حول تقرير مشاريع ومبادرات النصف الأول من العام، إضافة إلى إجمالي المبادرات الدائمة لعام 2024.

واطلع على مشروع «نهر المعلومات»، الذي ينفذه مركز شرطة الرفاعة، بهدف جمع وتحليل المعلومات من مصادر متعددة، ما يسهم في تحديد الأنماط والاتجاهات المتعلقة بالجرائم والظواهر الأمنية. واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول إجمالي نسب الشكاوى، ونسبة إغلاقها خلال الربع الأول، إضافة إلى عرض حول إحصاءات معاملات مركز الخدمة الموحد.

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