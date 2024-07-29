«دائرة الشارقة الرقمية» تثري تجربة المتعاملين على منصتها المحدّثة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «دائرة الشارقة الرقمية» نسخة محدَّثة من خدمة دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) عبر «منصة الشارقة الرقمية» التابعة لها، وذلك في إطار التحسين والتطوير المستمر لخدمات المنصة، بما يضمن استدامة كفاءتها العالية وسرعة إنجازها، بتقديم قيمة إضافية تثري تجربة المستفيدين منها.

ميزات

وتتميّز النسخة المحدّثة من الخدمة بواجهة مستخدم متطورة، تهدف إلى تعزيز رحلة المتعاملين، عبر توفير عدد من الميزات الإضافية، التي يمكنهم استخدامها كجزء من الخدمة؛ من أهمها تمكينهم من عرض المبالغ المستحقة على الحسابات، سواء المتصلة بالهوية الإماراتية للمستخدم، أو الحسابات التي يضيفها يدوياً، إضافةً إلى عرض الفواتير الحالية والسابقة كمستند PDF، بحد أقصى 10 فواتير سابقة، فضلاً عن إتاحة إمكانية تقديم شكاوى أو اعتراضات خاصة بتلك الفواتير بكل سهولة.

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