«الاتحاد للماء والكهرباء» تخصص خدمات ومزايا نوعية لكبار المواطنين

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تحرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء، على تقديم خدمات نوعية لفئة كبار المواطنين والحالات الإنسانية، سعياً منها للوصول لجميع فئات المجتمع وتوفير أفضل الخدمات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية وتحقيق رفاهية الأفراد وزيادة رضا وسعادة المتعاملين.

وقال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الشركة منذ بداية العام الجاري، عملت على تقديم 15 معاملة لفئة الحالات الصحية وكبار المواطنين، والتي تم منحها الأولوية الكاملة لتقديم الخدمة، وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات هذه الفئة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، مع الحرص على متابعة جودة الخدمات والتأكد من تلبيتها احتياجات المستفيدين من قبل الإدارات المختصة، بما يعزز رفاهية ورضا وسعادة المتعاملين.

أولوية

وأضاف: إن الشركة خصصت أرقاماً في نظام طوابير الانتظار لكبار المواطنين ولهم الأولوية في تقديم الخدمة، بالإضافة إلى الخدمة المتنقلة (Door To Door (D2D التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر 2022، وتستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم، حيث يمكن للفئات المستفيدة التواصل مع الشركة عبر الرقم المجاني، وستصل مركبة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمة إلى باب بيتهم، مضيفاً إن هذه الخدمة تشمل إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وبعض المناطق من إمارة الشارقة والتي تقع تحت إشراف الاتحاد للماء والكهرباء.

مع العلم بأن الشركة تعمل باستمرار على الترويج للخدمة المتنقلة D2D وخدمة التسجيل لفئة كبار المواطنين من خلال كافة قنواتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال مراكز الخدمة، لضمان وصول المعلومات للاستفادة من الخدمات والمزايا المخصصة لهم.

تسهيلات

وأشار يوسف آل علي إلى أن حرص الشركة منذ البداية على تلبية احتياجات هذه الفئات ساهم في عدم تلقيها أية ملاحظات سلبية، مؤكداً أنه في حالة وجود أية ملاحظة أو استفسار، يتم النظر فيها والتعامل معها بالسرعة القصوى، والرد عليها خلال 5 أيام عمل، أما في حالة ورود شكوى أو بلاغ يفيد بانقطاع الخدمة، يتم التواجد في المكان والتعامل مع الحالة في أقل من ساعتين.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتأجيل قطع الخدمة في حال عدم سداد الفواتير لفئات محددة والتواصل معهم قبل القطع وتشمل كبار المواطنين للأعمار 65 سنة وما فوق، وأصحاب الهمم، والحالات المرضية التي تستدعي وجود خدمة الكهرباء باستمرار، وحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية.

وأكد أن هذه الخدمة تتطلب التسجيل فيها مع تقديم عدد من الوثائق والمستندات المطلوبة. ويتم تقديم هذه الخدمة عبر مراكز سعادة المتعاملين، والخدمات الإلكترونية، وهي مخصصة للحالات المذكورة من الفئات السكنية فقط.

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