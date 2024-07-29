«الهلال الأحمر» تنظم المرحلة الثانية لمبادرة «من خيرات بلادي»

المصدر: العين - وام

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نظمت هيئة «الهلال الأحمر الإماراتي»، في منطقة الهير بمدينة العين، المرحلة الثانية من مبادرة «من خيرات بلادي» في موسمها الرابع، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبمشاركة فريق «شكراً لعطائك التطوعي».

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات مشروع النعمة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تستهدف المؤسسات الزراعية وملاك المزارع، عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم بعض منتجاتهم الزراعية المتنوعة وتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة واليتامى، ما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وقال سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر الاماراتي يواصل المشروع مبادراته التي تستهدف المزارعين، واستقبال تبرعاتهم لمحاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية في المرحلة الثانية من الموسم الرابع لمبادرة خيرات بلادي في القيض.

وأضاف سيتم توزيع التبرعات على المحتاجين واليتامى والأسر المتعففة، متمنياً زيادة الإقبال على هذه المبادرة في المواسم القادمة، وخلق روح العطاء والتكافل المجتمعي في دولة الإمارات من خلال مبادرات حفظ النعمة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر مع المحسنين.

وأوضح وصل حجم المنتجات الزراعية المقدمة من المزارعين في هذه المبادرة إلى أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من الرطب والمانجو والليمون، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى من الخيار والطماطم، مشيراً إلى إدخال الروبرت الآلي هذا العام لعملية التوزيع، وذلك ضمن سعي الهلال الأحمر إلى الاستفادة من استخدامات التكنولوجيا في العمل الإنساني.

ومن جهتها قالت شيخة محمد العبدولي أخصائي مشاركة مجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نشارك مع مشروع حفظ النعمة في هيئة الهلال الإماراتي، وبمشاركة فريق شكراً لعطائك التطوعي في مبادرة من خيرات بلادي في موسمها الرابع في القيض بالتزامن مع موسم جني الرطب والمانجو والليمون والمنتجات الزراعية الأخرى.

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