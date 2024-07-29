670 طفلاً يختتمون «قيض الخير» في مجلس حبحب بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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اختتمت فعاليات البرنامج المجتمعي المبتكر «قيض الخير» في مجلس حبحب بالفجيرة، بمشاركة 670 من الأطفال دون سن الـ 12 عاماً وأمهاتهم، الذي نظمته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق تحت شعار «بيئة مجتمعية مستدامة»، حيث شهدت الفعاليات حزمة منوعة من الأنشطة التفاعلية التي تعزز المعرفة والوعي المجتمعي وتنمي المهارات والقدرات الإبداعية الرامية إلى تنمية شخصية الطفل، كما ترسخ الانتماء الوطني والاجتماعي والبيئي لدى أجيال المستقبل.

تفاعل

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن هذه الدورة من برنامج قيض الخير حظيت بتفاعل وإقبال ملحوظ عبر سلسلة ورش تفاعلية تهدف إلى تعزيز روح المشاركة الجماعية عبر وسائل تعليمية وترفيهية مدمجة بقيم المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى حرص المؤسسة في هذه النسخة على تفعيل أنشطة ذات جودة عالية تتناسب مع الأطفال وفق معايير محددة تمثلت في الابتكار والجودة والتأثير الإيجابي والاستدامة، حيث عملنا على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تقديم ورش ترسخ مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأطفال بالاطلاع على تجربة أبرز التقنيات الحديثة كالطائرات من دون طيار والخريطة الذكية ونظارات الواقع الافتراضي وغيرها إلى جانب ورش عملية تركز على أهمية التشجير وإعادة التدوير للحفاظ على بيئتنا.

وأضاف قاسم إن الفعاليات اتبعت أعلى معايير السلامة لتأمين سلامة كل الموجودين في المجالس المجتمعية، بالتعاون مع الدفاع المدني بالفجيرة، موضحاً أن الفعالية واصلت مسيرتها للسنة الثامنة بتقديم العديد من النشاطات المفيدة التي استهدفت استثمار أوقات الأطفال، وتنمية مواهبهم، من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة والورش.

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