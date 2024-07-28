توقعات الطقس في الإمارات من الاثنين إلى الخميس

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الاثنين صحواً إلى غائم جزئي أحياناً ، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً – احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس



الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً – احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية. – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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