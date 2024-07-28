6.7 ملايين معاملة رقمية بـ«كهرباء دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز متعامليها أكثر من 6.7 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـنحو 6 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 11 %. وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة ما يزيد على 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى ما يفوق 3.3 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025، واستراتيجية دبي الرقمية وسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملين، نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي عملنا على مدار الساعة لمواكبة تطور التقنيات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتنا للتحديات والمتغيرات المتسارعة والاستفادة من الابتكار والفرص المهمة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «في إطار استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، توظف الهيئة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، في جميع خدماتنا وعملياتنا ونستثمر في بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي، والارتقاء بعملياتنا التشغيلية، وتعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية مبنيّة على تحليل المعنيين والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، وزيادة الكفاءة والفعالية والإنتاجية، إضافة إلى حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز تميز الأداء الحكومي في دولة الإمارات، ومواكبة الرحلة الرقمية النوعية لإمارة دبي، وجعلها أسعد وأذكى مدينة في العالم».

وأردف: «مع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات، نواصل تكثيف جهودنا لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، ومواصلة تحقيقنا لنتائج تنافسية عالمية في مختلف المجالات».

خدمات مبتكرة

وقال الطاير: إضافة إلى الخدمات الرقمية الخاصة بعمليات الهيئة مثل تشغيل وتحويل وإيقاف الكهرباء والمياه ودفع الفواتير، وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وغيرها، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الخدمات المبتكرة التي تسهم في تعزيز الاستدامة وكفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، من بينها مبادرة «الحياة الذكية» التي تعتمد على آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين، وتشتمل المبادرة على عدة خصائص منها لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم؛ وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر، بالإضافة إلى ذلك تقدم الهيئة لمتعامليها من خلال «متجر ديوا» باقة واسعة من العروض والخصومات بالتعاون مع العديد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

سداد الفواتير

وأشار إلى أن الهيئة توفر خدمة «سداد الفواتير» لمتعامليها من خلال قنوات دفع متعددة منها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، تطبيق دبي الآن، وتطبيق EMPAY، وتطبيق e&money، والبنوك، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومحطات بترول إينوك وإيبكو (الكشك الذكي أو أمين الصندوق)، وأجهزة الإيداع (الشيكات/النقد) التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأجهزة الإيداع النقدي التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي، وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس».

ويمكن للمتعاملين سداد الفواتير عبر السداد النقدي أو من خلال بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ومحفظة نقودي، والخصم المباشر من الحساب، و«سامسونغ باي»، وأبل باي«، والاستقطاع التلقائي أو من خلال منصة «تيسير» للتحصيل الذكي باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء دولة الإمارات.

قنوات رقمية

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر جميع خدماتها على العديد من القنوات الرقمية وتشمل موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد» و«هواوي»، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتساب بزنس، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون.

بنية متطورة

ولفت إلى أن البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة أسهمت في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2 % والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023. ومن خلال التكامل الرقمي، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.

وذكر أن التكامل الرقمي لأنظمة الهيئة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين. وفي عام 2023، أجرت الهيئة 20 تحسيناً على تجربة المتعاملين ضمن خدمات المرحلة الأولى من تطبيق سياسة خدمات 360 وحققت أعلى النتائج، ما أهلها للترشح للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2024.

ومن بين الخدمات المشتركة التي طورتها الهيئة خدمة «شهادة عدم ممانعة للهدم – كهرباء ومياه» والتي تتيح لمقاولي الهدم التقدم بطلب للحصول على تصاريح الهدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي بعد إرفاق الوثائق المطلوبة والرسومات الفنية.

وقال: تتسلم الهيئة الطلب بشكل تلقائي بفضل التكامل الرقمي مع بلدية دبي وتقوم بالإجراءات اللازمة الخاصة بالخدمة بكفاءة عالية دون الحاجة لتقديم طلب منفصل على قنوات هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بهدف التسهيل على المقاولين وأصحاب العقارات للحصول على تصريح الهدم في خطوة واحدة، وقامت الهيئة كذلك بالربط مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لخدمة «إيجاري» للمستهلك لخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، والربط مع هيئة الطرق والمواصلات لخدمة شحن المركبات الكهربائية.

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