ميناء زايد يستقبل السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا»

المصدر: أبوظبي - وام

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وصلت إلى ميناء زايد بأبوظبي، السفينة الحربية التركية «تي سي جي كينالي ادا» TCG KINALIADA CORVETTE، وذلك خلال مسار عودتها من اليابان، والذي رست خلاله في عدة موانئ للدول الصديقة، قبل رسوها في الدولة.

كان في استقبال السفينة لدى وصولها، الفريق بحري قادر يلدز قائد أسطول القوات البحرية التركية، الذي يزور البلاد حالياً، والعميد الركن حميد محمد الرميثي رئيس هيئة ركن القوات البحرية، وتوجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين من الجانبين.

وبعد رسو السفينة الحربية في الميناء، عزفت الموسيقى العسكرية ترحيباً بالضيوف، وأدت مجموعة من الجنود الذين اصطفوا عند مدخل السفينة التحية العسكرية.

ثم قام الفريق بحري قادر يلدز، يرافقه العميد الركن حميد محمد الرميثي، والحضور بجولة تفقدية في أقسام السفينة، للاطلاع على أهم التجهيزات والمهام والواجبات والأدوار الرئيسة التي تقوم بها.

ورحب العميد الركن حميد محمد الرميثي بطاقم السفينة الزائرة، منوهاً بالعلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، ومجالات التعاون القائمة بينهما، خاصة الدفاعية والأمنية.

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