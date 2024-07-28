بدعم منصور بن زايد.. انطلاق المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية

المصدر: نواكشوط - البيان

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شهدت مدينة تجكجة؛ عاصمة ولاية تكانت الموريتانية، أول من أمس، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية؛ بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويهدف المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة الموريتانية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي من 26 إلى 28 يوليو الجاري، إلى إحياء ثقافة الاهتمام بالنخيل ومنتجاته، انطلاقاً من أن الولاية تتوفر على مخزون واحاتي كبير ومتنوع، بهدف الرفع من جودة المنتوج وتنوعه والحفاظ عليه، كما سيسهم في نقل الخبرات والتجارب الأجنبية للمزارعين المحليين، مما سينعكس إيجاباً على المنتوج المحلي من حيث الجودة والتنوع في التمور.

ولدى افتتاحه أعمال المهرجان، أكد وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيباته أن «النخلة ظلت هي والإنسان الموريتاني رفيقين لقرون حسب بعض الدراسات التاريخية»؛ مبرزاً أنها «ظلت تحظى بمكانة خاصة، خصوصاً بحلول موسم الكيطنة، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة، كليالي المديح النبوي ومسابقات الرماية التقليدية والسباق الهجن».

بدوره، قال حمد غانم المهيري سفير دولة الإمارات بنواكشوط إن هذا المهرجان يعتبر إحدى قصص النجاح للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين التي تسعى بها القيادة الرشيدة لتوثيق أواصر التلاحم لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، كما يؤكد بذات الوقت على المكانة الدولية التي حققتها الجائزة ودورها البناء في تنمية وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور وضرورة الارتقاء بهذا القطاع.

من جهته أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأن تنظيم هذا المهرجان في دورته الثالثة جاء ليؤكد على المكانة والمصداقية الدولية التي حققتها الجائزة ودورها الحيوي في بناء الشراكات الدولية لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والارتقاء به على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بفضل ما تحظى به الجائزة من دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأضاف أمين عام الجائزة بأن هذا المهرجان يأتي بعد النجاح المتواصل الذي حققته الجائزة في تنظيم سلسلة من المهرجانات الدولية للتمور بدأت في معرض أبوظبي للتمور لعشر دورات متواصلة، مهرجان التمور المصرية لثماني دورات، مهرجان التمور السودانية لخمس دورات، مهرجان التمور الأردنية لست دورات، مهرجان التمور المكسيكية لثلاث دورات، ومهرجان التمور الباكستانية بدورته الأولى، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الوزارات المعنية في كل دولة.

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