عبدالله بن سالم يشيد بمستوى تنظيم النسخة الثامنة من مهرجان الذيد للرطب

المصدر: الشارقة - وام

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أشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمستوى فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبما يضمه من مسابقات وفعاليات تعزز من مكانته على خارطة الفعاليات الاقتصادية والتراثية المهمة على مستوى الدولة والمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس فعاليات المهرجان، التي تستمر حتى مساء اليوم، حيث اطلع خلال جولته على أبرز أنواع الرطب والفواكه والتقى عدداً من المزارعين والمشاركين واستمع منهم إلى شرح وافٍ حول الأصناف المعروضة ومميزاتها والممارسات التي يتبعها المزارعون لإنتاجها وكيفية الاهتمام بعملية زراعة شجرة النخيل.

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