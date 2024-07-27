رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الرواندي بإعادة انتخابه لولاية جديدة

المصدر: وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته للرئيس بول كاغامي التوفيق في قيادة وطنه، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال الاتصال - عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع الرئيس بول كاغامي خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإماراتي الرواندي على مختلف المستويات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه، شكر الرئيس الرواندي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه بلده وشعبه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، مؤكداً حرصه على دفع التعاون والعمل المشترك المثمر بين دولة الإمارات ورواندا بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

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