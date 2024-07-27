الإمارات تشارك في «قمة شباب بريكس» بروسيا

المصدر: وام

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شارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في "قمة شباب بريكس" بروسيا الاتحادية والتي ناقشت أهم القضايا الشبابية والمبادرات في مجالات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعمل التطوعي، والصحة والرياضة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لدعم مشاركة الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والارتقاء بمكانتها عالمياً، والتزاماً بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والفرص في إطار إشراك الشباب في منظمة بريكس.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد معالي النيادي، على نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها القائم على دعم الشباب من خلال تطوير مبادرات شبابية تواكب متطلبات العصر وتطورات المستقبل.

وقال إن رؤية القيادة الرشيدة واضحة منذ البداية، إذ تعتبر الشباب عماد المستقبل وقوة الوطن، وأن إشراكهم على المستوى الدولي مهم لتطوير قدراتهم من أجل تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تمكّنهم من مواجهة التحديات والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع مستدام ومتقدم.

وأضاف النيادي أن مشاركتنا في "قمة شباب بريكس" تعكس التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العالمية، مشيراً إلى أن ما تضمنته القمة من محاور نقاشية حول قطاع الشباب وبمشاركة الشباب شكّلت منصة فاعلة منحت الدول الأعضاء في منظمة بريكس آفاقاً مشتركة جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز جهودها تجاه دعم الشباب ليكون لهم دور أساسي في جميع المجالات، وتوفير الفرص ليكونوا رواد التغيير والإبداع في مجتمعاتهم.

والتقى معالي وزير دولة لشؤون الشباب على هامش القمة، شباب الإمارات المبتعثين للدراسة في الجامعات الروسية والمشاركين في القمة، وناقش معهم دورهم الأساسي في تطوير المسارات التنموية بدولة الإمارات.

وشارك شباب الإمارات ضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات في "قمة شباب بريكس" بمدينة أوليانوفسك في روسيا، والتي تهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة حول تعزيز دور الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال عرض للمبادرات وأفضل الممارسات الدولية التي تسهم في دعم الشباب.

وأكد الشباب المشاركون، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي الشباب أهمية قصوى، إذ تعتبرهم محور التنمية وأساس تطوّر المجتمع، والقوة والطاقة لتحقيق الأهداف الوطنية ببناء مستقبل مشرق للأجيال القادم، لذا لطالما سعت إلى توفير كافة السبل التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا وتطوير مهاراتنا في مختلف المجالات.

ولفت الشباب إلى أن تواجدهم في مثل هذه القمم الدولية يعزز من ثقافتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، ويحفزهم على العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم دولة الإمارات عالمياً وأن مشاركتهم في المحافل الدولية بدعم من الدولة تُعد فرصة ثمينة منحتهم آفاقاً جديدة، وأن مشاركتهم في "قمة شباب بريكس" بروسيا الاتحادية الصديقة تأتي تأكيداً على هذا الدعم المستمر وحرص الدولة على تمكين شبابها من اكتساب الخبرات والتعلم من التجارب الدولية، ما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أفضل لوطننا والعالم أجمع.

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