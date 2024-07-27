جمعية المخترعين الإماراتية تحصل على عضوية مراقب دولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

المصدر: وام

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دشنت جمعية المخترعين الإماراتية، اليوم، مرحلة جديدة في مسيرتها عبر حصولها على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التابعة للأمم المتحدة.

وقال أحمد عبد الله مجّان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريح له، إن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بالابتكار خاصة مع تخصيص شهر فبراير من كل عام "شهراً للابتكار" لتوعية المجتمع وتشجيع الإبداع منوها إلى أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قامت بتطوير بيئة حاضنة لأنشطة الملكية الفكرية والابتكار وتوفير الدعم لنمو المشاريع القائمة على المعرفة وتبنت رؤية استشرافية لإطلاق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز تحولها للنموذج الاقتصادي القائم على المرونة والاستدامة.

وأشاد بدعم وزارة الاقتصاد والتنسيق المشترك لتعزيز الحضور العالمي للمخترعين الإماراتيين وعبر عن شكره لمعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والفريق العامل في الوزارة لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، وأشاد في الوقت نفسه بجهود سعادة عبد السلام محمد آل علي مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية.

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