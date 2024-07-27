«إرادة» يُعرّف منتسبي 16 مركز شرطة بالتعامل مع مرضى الإدمان

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي نتائج مبادرته الاستراتيجية «الإدمان مرض ونحن معك».

حيث تمكنت هذه المبادرة الرائدة من تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق، حيث تقوم آلية المبادرة التي أطلقها المركز في النصف الثاني من عام 2023 وبدء بتنفيذها في النصف الأول من العام الجاري، على استهداف منتسبي مراكز الشرطة البالغ عددهم 16 مركزاً بتعريف كوادرها بخدمات المركز، كالبرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة والبرامج التوعوية والوقائية، ورفع سقف الوعي بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، ما يفضي من تقليل فرص تعرض هذه الفئة للمساءلة القانونية ومعالجتها في مراحل مبكرة من المرض.

جهود

وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن مبادرة «الإدمان مرض ونحن معك» تعد واحدة من المبادرات المهمة التي اعتمدها المركز ضمن خطته الاستراتيجية في المجال التوعوي للعام 2023-2025، مشيراً إلى أن التعاون مع مراكز الشرطة في دبي يخدم الهدف الأساسي وهو حماية مرضى الإدمان من تبعات هذا المرض.

وأضاف: تسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات الضباط في كيفية التعامل مع مرضى الإدمان ورفع مستوى الوعي لديهم بكيفية معالجة هذه الحالات من خلال تحويلهم إلى مراكز متخصصه للعلاج والتأهيل، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم بكيفية تقديم الدعم النفسي والإحالة إلى خدمات العلاج المتخصصة، ما يسهم في تقليل فرص تعرض المدمنين للمساءلة القانونية وتشجيعهم على طلب العلاج بشكل طوعي.

ووجه أميري الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي لإنجاح مقاصد المبادرة التي تمت بالتعاون المباشر مع مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

والذي حمل على عاتقه مهمة التنسيق مع مراكز الشرطة المنضوية تحت المبادرة لكونها أول من يتلقى البلاغ، ويتعامل مع المدمن إن كان بمركز الشرطة أو بموقع الحدث، مؤكداً أهمية التعاون والعمل التشاركي بين الجهات وصولاً إلى الأهداف المرجوة.

أساليب

وتولت البروفسور أماني هارون الرشيد، مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز، تقديم المادة العلمية التي تضمنت مهارات الكشف المبكر عن حالات الإدمان وطرق التعامل مع من يشتبه بتعاطيهم للمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تزويد الضباط بالأساليب الفعالة للتعامل مع حالات الإدمان بما في ذلك الدعم النفسي والإحالة إلى خدمات العلاج المتخصصة وتعريفهم بالمركز وخدماته العلاجية الطوعية.

كما شملت الورش التدريبية التي قدمتها الدكتورة أماني التدريب على السرية واحترام خصوصية المرضى، وتعزيز القدرات على التواصل والتعامل مع مختلف الظروف التي قد تنشأ نتيجة الإدمان.

وقدم الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي، ضمن أجندة المبادرة شرحاً مفصلاً عن تاريخ إنشاء المركز والخدمات التي يقدمها وما يتمتع به المركز من حفظ السرية التامة للمرضى المتقدمين للعلاج .

وذلك في إطار التشجيع للتقدم بشكل طوعي للمركز، مشيراً إلى أن المبادرة حملت 3 أهداف رئيسية أبرزها توعية منتسبي المراكز بأن الإدمان مرض وكيفية التعامل الصحيحة مع الحالات المشتبه بها والتخفيف من الوصمة المحيطة بالمدمن.

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