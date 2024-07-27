«كهرباء دبي» تنظم 61 دورة لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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ضمن جهودها للارتقاء بخبرات كوادرها في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 61 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2024، شارك فيها 2,110 موظفين وموظات من مختلف قطاعات الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على التطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة وفي أعلى المعايير العالمية، والعمل على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين ليواكبوا آخر التطورات في هذا المجال، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه متعاملينا وموظفينا وموظفي الموردين والمقاولين الذين يعملون في مشاريع الهيئة، إضافة إلى توفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية والاعتمادية».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على توفير أفضل البرامج التدريبية والتوعوية التي تعزز بيئة العمل الآمنة وتسهم في الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة، بما يسهم في تحقيق سعادة الموظفين وتعزيز الإنتاجية والجودة».

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