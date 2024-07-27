أحمد بن شعفار: «ويتيكس» يرسخ مكانته كأحد أكبر المعارض العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2024» في نسخته السادسة والعشرين.

حيث تنطلق فعالياته خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيشهد الحدث مشاركة «إمباور» لإثراء فعالياته بوصفه أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة ومن بين الأشهر على مستوى العالم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سنوياً رسخ مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة، مشيراً إلى ما ينتظر المشاركين والزوار للمعرض من تميز وتفرد لاسيما وأنه يرسخ المعرض مكانته الدولية كونه منصة فريدة تستهدف تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة.

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