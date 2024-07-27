إطلاق مبادرة «سقيا عيال زايد» في العين بمشاركة 60 متطوعاً ومتطوعة

المصدر: العين - البيان

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نظّم فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «سقيا عيال زايد»، في مدينة العين، ضمن الحملة السنوية على مستوى الإمارات، بعنوان «الخير في عيال زايد»، التي تهدف إلى توزيع عبوات المياه المستدامة والمشروبات الباردة على مئات العمال في أماكن عدة.

وذلك برعاية وحضور الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع مكتب العين، وبلدية مدينة العين، وفريق غاية التطوعي، وفريق البراعم الخضراء، ومجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، بمشاركة 60 متطوعاً ومتطوعة.

وبحضور أسرة هلال علي الهنائي، التي أطلقت المبادرة في منطقة العين، بهدف تعزيز التكافل المجتمعي، والتخفيف من معاناة العمال وصحتهم وسلامتهم. وتوجه سيف الرحمن أمير رئيس مجلس إدارة فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بالشكر والتقدير والامتنان، إلى الدكتور سالم بن ركاض، وكافة الجهات وشركاء النجاح، على جهودهم ودعمهم المادي والمعنوي في إنجاح هذه المبادرات، التي تشمل توزيع المياه والعصائر الباردة على العمال، خلال فترة عملهم في فصل الصيف في كافة المناطق الصناعية والعمالية في الإمارات.

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