دراسة لـ«تريندز» تقدم توصيات لمواجهة تهديدات «الإخوان»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «لماذا تحاكم الدول جماعة الإخوان؟»، تُقدم تحليلاً معمقاً للأسباب التي تدفع الدول إلى محاكمة أفراد هذه الجماعة، وتُسلط الضوء على دورها في زعزعة الاستقرار ونشر الفتن في الدول العربية والإسلامية.

وبينت الدراسة التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في المركز، أن جماعة الإخوان تشكل تهديداً للأمن القومي للدول من خلال سعيها لزعزعة الاستقرار ونشر الفتن، كما أنها لا تؤمن الجماعة بالدولة الوطنية ولا بالمواطنة، وتُوظف الجماعة الدين لخدمة أهدافها السياسية، وتُجنّد الشباب للعمل ضد مجتمعاتهم ودولهم.

إضافة إلى أن الجماعة تحاول اختراق مؤسسات الدول والسيطرة عليها. وتُؤكد الدراسة على أن الدول التي تُهددها جماعة الإخوان لها الحق في محاكمة أفرادها، مشددة على ضرورة حماية رأس المال الاجتماعي كحماية حدود الدولة.

كما تُقدم بعض التوصيات لمواجهة تهديدات جماعة الإخوان، منها: زيادة الوعي المجتمعي بأخطار الجماعة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوطني، وملاحقة تمويل الجماعة، ومحاسبة الدول التي تُقدم الدعم للجماعة.

وأوضح قسم دراسات الإسلام السياسي بتريندز أهمية هذه الدراسة في فهم المخاطر التي تُمثلها جماعة الإخوان على الأمن القومي للدول، مشيراً إلى أنها تُقدم أدلة دامغة على تورط جماعة الإخوان في زعزعة الاستقرار ونشر الفتن في الدول العربية والإسلامية. ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تهديدات جماعة الإخوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز