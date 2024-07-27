رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي ليبيريا والمالديف بذكرى استقلال بلديهما

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف.

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