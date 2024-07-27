«ليوا للرطب» يتوج الفائزين في «أجمل مجسم تراثي» و«نخبة الرطب»

المصدر: أبوظبي - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، مساء أول من أمس، الفائزين في مسابقتي «ليوا لنخبة الرطب» و«أجمل مجسم تراثي».

ضمن مسابقات الدورة العشرين التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت مسابقة «ليوا لنخبة الرطب» عن فوز «صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي» بالمركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني «نصيفه سعيد»، وفي المركز الثالث «خليفه سهيل علي ربيع المزروعي»، وحصل «سيف صياح سالم طماش المنصوري» على المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس «سالم عبدالله محمد هاشل القايدي».

أما في مسابقة «أجمل مجسم تراثي» فنالت المركز الأول «فاطمة خلفان محمد المزروعي»، فيما ذهب المركز الثاني إلى «شماء محمد خلفان المرر»، وحصد المركز الثالث «خلفان سعيد عبدالله حبيشي المنصوري»، وجاءت بالمركز الرابع «نوره صالح ناصر المزروعي»، وحلت في المركز الخامس «مهرة ثاني عيسي سعيد المنصوري».

وعلى صعيد آخر، تسلمت لجان التحكيم مشاركات مسابقة «الظفرة لنخبة الرطب» والتي سجلت استلام 100 صنف غير مكرر من 15 مزرعة من مزارع النخيل في الدولة، فيما بلغت كمية الرطب في المسابقة أكثر من 900 كيلوجرام.

وشاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـعشرين التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى يوم غد.

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة: «نهدف من هذه المشاركة في المهرجان في كل عام إلى نشر الوعي بثقافة نخيل التمر واستقطاب أكبر عدد من المزارعين والباحثين للتنافس ضمن فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة التي تم فتح باب التسجيل فيها من يونيو الماضي وسوف يستمر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني حتى 31 ديسمبر من العام الجاري».

وأكد أن النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأشاد الدكتور عبدالوهاب زايد بجهود هيئة أبوظبي للتراث على حسن التنظيم والأداء والنتائج التي يحققها مهرجان ليوا للرطب في كل عام.

تكريم

وكرمت هيئة أبوظبي للتراث الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة والمشاركة في الدورة العشرين من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة ويستمر حتى يوم غد.

وقال عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة: إن مهرجان ليوا للرطب الذي يشرف على الانتهاء والمعني بالاحتفال بموسم جني الرطب في دولة الإمارات زاره أكثر من 100,000 زائر ونحن حالياً بالمنطقة الخاصة بالشركات والمؤسسة الحكومية وهم الداعمون للمهرجان.

وأضاف «دخلت إلى المهرجان آلاف الكيلوغرامات من الرطب، حيث يعد المهرجان سوقاً متنوعاً يعرض من خلاله الكثير من المحتوى المتخصص في النخيل والصناعات التحويلية من الرطب.

جهات

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في الهيئة: إن الجهات الراعية والداعمة والمشاركة تقدم برامج تفاعلية هادفة من خلال أجنحتها في المهرجان.

وتقدم للزوار العديد من الفقرات والفعاليات المتنوعة التي تعكس جانباً من اهتمامها بالنخيل والتراث الإماراتي، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية الزراعة وتسليط الضوء على أبرز التقنيات والأبحاث في مجال النخيل بشكل خاص والزراعة بشكل عام واطلاع الجمهور على الخدمات التي يقدمونها والبرامج التي ينفذونها.

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