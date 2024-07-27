بيت العائلة الإبراهيمية ضمن قائمة مجلة «تايم» لأفضل الوجهات السياحية عالمياً

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تم اختيار بيت العائلة الإبراهيمية ضمن قائمة مجلة «تايم» الأمريكية السنوية لأفضل الوجهات السياحية في العالم، والتي تسرد 100 وجهة استثنائية تُوصي بزيارتها والإقامة فيها.

وأعدت مجلة «تايم» هذه القائمة من خلال طلب ترشيحات من شبكتها العالمية من المراسلين والمساهمين البارزين، إضافةً إلى عمليات تقديم الطلبات المباشرة، حيث تضمنت الترشيحات مجموعة متنوعة من الأماكن والوجهات مثل الفنادق والرحلات البحرية والمطاعم والمعالم السياحية والمتاحف والمتنزهات، مع التركيز بشكل خاص على المواقع التي تقدم للزوّار تجارب جديدة ومُلهمة.

وجاء بيت العائلة الإبراهيمية ضمن الوجهات السياحية الجديدة التي تزخر بتجارب وفعاليات رائعة.

وكما ورد في المقال المنشور «يكتسب بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الذي يضم مسجداً وكنيساً وكنيسة، زخماً متنامياً وغير مسبوق بفضل دوره الحيوي وجهوده المبذولة في تعزيز قيم التسامح والتفاهم المتبادل بين الأديان».

ومنذ افتتاحه في مارس 2023، أظهر البيت للجميع رسالته السامية المتمثّلة في تحقيق التعايش السلمي والتبادل المعرفي والحوار البنّاء بين الأديان، وهو يرحب بجميع أبناء المجتمعات الإسلامية واليهودية والمسيحية لأداء الصلاة والشعائر الدينية بدولة الإمارات، لاسيّما وأنه استضاف في عامه الأول أكثر من 250 ألف مصلٍ وزائر ونظّم أكثر من 250 فعالية مجتمعية.

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