سفارة الإمارات في لندن تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتفادي مناطق التجمعات

المصدر: البيان

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دعت سفارة الإمارات لدى لندن، اليوم "الجمعة"، المواطنين المتواجدين بالمملكة المتحدة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتفادي مناطق التجمعات في بعض المدن.

ونصحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، المواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع السفارة، والاتصال على الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444 في حالة الطوارئ، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.

وأكدت السفارة على ضرورة تسجيل المواطنين في خدمة "تواجدي" كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة.

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