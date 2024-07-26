"صندوق المعرفة" تُخصص نصف مليون قدم مربع من الأراضي التعليمية خلال النصف الأول من 2024

المصدر: البيان

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كشفت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عن استقطاب استثمارات مميزة خلال النصف الأول من العام 2024 عبر تخصيص نصف مليون قدم مربع من الأصول التعليمية، بنسبة زيادة بلغت 173% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. ومن المتوقع أن يخدم هذا الاستقطاب أكثر من 5,000 طالب بعد تنفيذ المشاريع التعليمية المحددة، كما ستوفر هذه المشاريع التعليمية المستقبلية العديد من المناهج المدرسية، بالإضافة إلى مراكز التعليم المبكر في مناطق متفرقة من الإمارة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، حيث اطَّلَع المجلس على النتائج التي حققتها المؤسسة خلال النصف الأول من 2024، والدور الذي لعبته استراتيجية المؤسسة في تشجيع المستثمرين والمشغلين في القطاع التعليمي للتوسع في استثمارات الأصول التعليمية في دبي، وذلك في إطار تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي للإمارة.

فرص استثمارية واعدة

وفي هذه المناسبة قال أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة: "إلى أن قطاع التعليم الخاص في دبي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في الإمارة، نظراً لتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، ورؤيته في جعل جودة التعليم في دبي ضمن الأفضل في العالم". مؤكداً أنه من خلال استراتيجية المؤسسة، المبنية على دراسة وفهم متطلبات المستثمرين، نجحت المؤسسة في اكتشاف فرص استثمارية واعدة ستخدم القطاع التعليمي في المستقبل".

جودة التعليم

بدوره، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: "نسعى من خلال استراتيجيتنا على تطوير وابتكار مبادرات نوعية تخدم جودة قطاع التعليم في إمارة دبي، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُمثل المبادرات التعليمية التي أطلقناها في النصف الأول من العام الحالي إحدى الأدوات التي نواكب من خلالها حركة التطور التعليمي في العالم ونستهدف من خلالها إلهام الطلبة وتزويدهم بالأساليب التعليمية المبتكرة لتأهيلهم للمستقبل". مشيراً إلى إنه على مدار 17 عاماً، ومنذ تأسيس الصندوق في العام 2007، عملت المؤسسة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز البيئة التعليمية الداعمة للاقتصاد المعرفي.

مبادرات تعليمية

وعلى صعيد المبادرات التعليمية، قامت المؤسسة خلال النصف الأول من العام بتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات والشركات بهدف إثراء القطاع التعليمي في الإمارة بمبادرات تعليمية، حيث وقعت المؤسسة مذكرة تعاون مع شركة الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار والادخار في الدولة لإطلاق مبادرة "المستثمر الصغير" والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب "مدارس دبي" في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة تركز على التثقيف المالي.

كما قامت المؤسسة بإطلاق "برنامج دبي للطلبة المتميزين" في دورته الأولى بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية و9 مدارس خاصة في إمارة دبي والتي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعدٍ دراسي للطلبة الإماراتيين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي القادم (2024- 2025) بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية.

يُذكر أن مؤسسة صندوق المعرفة تدير عدداً من الأصول والأراضي العقارية التابعة لحكومة دبي والمخصّصة للأغراض التعليمية، إذ تقوم المؤسسة بتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع التعليمي عن طريق تخصيص هذه الأصول بتعاقدات طويلة الأمد ووفق آلية واضحة ودقيقة تضمن تلبية هذه الاحتياجات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المعرفي والتعليمي في الإمارة.

حيث تعتمد سياسة المؤسسة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع المعرفي والتعليمي من خلال جذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستفادة من المميزات الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الإمارة، والانتفاع بها في مجال تخصيص الأصول التعليمية من أراضي ومرافق تم توفيرها من قبل حكومة دبي لتلبي احتياجات القطاع المعرفي والتعليمي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

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