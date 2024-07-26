"الإمارات للفلك": 29 يوليو بدء طلوع "المرزم" آخر نجوم جمرة القيظ

المصدر: وام

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تشهد سماء الإمارات في 29 يوليو الجاري، طلوع نجم "المرزم" آخر نجوم جمرة القيظ، وهي أشد الفترات حرارة في عموم الجزيرة العربية والتي بدأت في 3 يوليو وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل، حسب جمعية الإمارات للفلك.

ومع نهاية تلك الفترة، تبدأ الرطوبة بالتدفق وتنشط الروايح التي تتشكل معها السحب الركامية المحلية الصيفية على جبال الحجر وتتسبب بأمطار مختلفة الشدة وتنشط روايح الصيف الممطرة استباقا لانكسار شدة الحرارة وجلاء القيظ.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن المرزم هو ألمع نجوم السماء ويطلق عليه مرزم الذراع حيث يتزامن مع طلوع منزلة الذراع من منازل القمر ويطلع بالغداة من الجهة الجنوبية الشرقية ابتداءا من فجر 29 يوليو، مشيرا إلى أن "المرزم" يطلع مع وفرة الرطب في عموم الجزيرة العربية.

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