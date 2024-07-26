خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة شمه أحمد عيسى الهاملي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شمه أحمد عيسى الهاملي، خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منزل المغفور له محمد بن علي بن فاضل الهاملي بمنطقة ربدان في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأبنائها وذويها، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز