توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً غرباً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً صباح الأحد فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 و المد الثاني عند الساعة 05:20 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 03:12 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 70 20

دبي 42 31 75 30

الشارقة 42 32 75 25

عجمان 41 32 80 30

أم القيوين 42 29 75 30

رأس الخيمة 44 28 65 20

الفجيرة 39 34 65 15

العـين 46 32 55 10

ليوا 47 31 55 10

الرويس 45 32 55 15

السلع 46 31 55 10

دلما 42 33 60 15

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 80

أبو موسى 35 30 85 80.

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