الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع سلوفاكيا والمجر بشأن تعزيز التعاون الثقافي

المصدر: وام

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورتي سلوفاكيا والمجر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة إلى كل من سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، بهدف عقد لقاءات واجتماعات مع المسؤولين عن قطاع الثقافة في الدول الثلاث لتعزيز التفاهم وأواصر التعاون الثقافي.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل جزءاً أساسياً من دبلوماسية الإمارات الثقافية مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع الدول الصديقة، لدعم مجالات الحوار الثقافي العالمي بشكل أكبر.

وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم، نهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون، والحفاظ على تراثنا الثقافي الجماعي.

وشملت لقاءات معاليه مع وزراء الثقافة في سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، التي رافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزارة، نقاشات مثمرة تناولت أهمية دعم الثقافة ودورها المحوري في تعزيز التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال زيارته إلى سلوفاكيا، بحث معاليه مع نظيرته السلوفاكية معالي السيدة مارتينا سيمكوفيتشوفا، ومعالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين، حيث تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، تقضي بأن يدعم البلدان جهود التقارب الثقافي، وإبراز التراث الثقافي المشترك والحفاظ عليه.

وتضمنت الجولات الثقافية التي قام بها القاسمي في سلوفاكيا، زيارة المكتبة الجامعية في براتيسلافا، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق على مجموعة باساجيك من المخطوطات الإسلامية التي يعود تاريخها إلى عدة قرون، إضافة إلى أعمال ومؤلفات علمية إسلامية تعود للعصور الوسطى.

كما قام الوفد بجولة في قلعة تشيرفيني كامين، وشهد عرضاً لفن الصقارة، وهو تراث ثقافي مشترك وملف عملت دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع سلوفاكيا لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021، ضمن جهود مشتركة لـ 24 دولة شملت أيضاً المجر وكرواتيا.

وفي جمهورية المجر، اجتمع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي مع معالي بالاز هانكو وزير الثقافة والابتكار، لبحث سبل التعاون المحتمل في مجال الدبلوماسية الثقافية والابتكار، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.

وهنأ معاليه المجر بحصولها على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2024، كما زار الوفد أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى، والتي تعد من أركان التعليم الموسيقي وتراث الفن الأدائي في المجر، إضافة إلى جولات في متحف الفنون الجميلة.

واختتم القاسمي جولته بزيارة جمهورية كرواتيا، حيث التقى معالي نينا أوبولجين كورزينك وزيرة الثقافة والإعلام، وتركزت المحادثات على توسيع الجهود التعاونية في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتأكيد أهمية التبادل الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي المشترك.

وتضمنت الجولة الثقافية أيضاً زيارة إلى متحف الفن المعاصر عكست التقاليد الغنية لكرواتيا ومساهمتها في المشهد الثقافي العالمي.

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