«وزارة الصحة» تطلق الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات وقواعد الفحص الطبي لحديثي الولادة الذين ولدوا بالدولة حسب أفضل الممارسات العالمية، وذلك لوقايتهم من مضاعفات صحية بشكل مبكر وتوحيد قائمة الفحوصات المخبرية والإكلينيكية وتحديد المختبرات المرجعية على مستوى الدولة.

حضر فعالية إطلاق دليل البرنامج، الذي يندرج ضمن المشاريع التحولية من مجلس الوزراء، الدكتورة ندى حسن المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة بالدولة من الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

ويستهدف الدليل توحيد جودة الرعاية لجميع الأطفال حديثي الولادة من خلال مبادئ التحسين المستمر للجودة وتوفير مناهج ومسارات متسقة وواضحة للفحص، كما يشمل اكتشاف وتشخيص والتدخل في الحالات التي يمكن أن تؤثر على صحة المولود الجديد أو بقائه على قيد الحياة على المدى الطويل والإحالة وفقًا لذلك.

كما يستهدف البرنامج، خفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على أهمية التوعية الصحية من خلال الإرشاد والتثقيف الصحي المناسب للوالدين لتمكين الأطفال من التمتع بحياة صحية كاملة.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن صحة حديثي الولادة من ضمن أولويات النظام الصحي بالدولة وتحرص الوزارة على توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الصحية الدولية وذلك في إطار التزام الوزارة بتعزيز الوقاية من الأمراض وترسيخ نظم رعاية صحية قادرة على توفير أنماط عيش صحية لجميع الأعمار بما يتسق مع العمل المتواصل نحو ركيزة "الرعاية الصحية عالية المستوى" وذلك من خلال إدارة البرامج الصحية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الكشف المبكر لدى حديثي الولادة يمثل مرجعية موحدة للقطاع الصحي لتعزيز صحة الأجيال من خلال تشخيص الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية والغدد الصماء والأيض وفحص السمع عن الاعتلالات وعيوب القلب والتشوهات الخلقية الحرجة مبكرا، كما ويهدف إلى الحصول على قاعدة بيانات عن الأمراض الوراثية ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية هذا الفحص لحديثي الولادة، ويتم تطبيقه في المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة.

واستعرضت الدكتورة سعاد العور، خلال الفعالية، مقدمة عامة عن البرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة وإجراءات الدليل وطريقة الإبلاغ عن النتائج بالإضافة إلى فحص بقع الدم والسمع وأمراض القلب الخلقية الحرجة لحديثي الولادة والمسار السريري ومؤشرات الأداء الرئيسية وأحدث النتائج والإحصائيات.

كما تم خلال الفعالية تكريم أعضاء اللجنة الوطنية لفحص حديثي الولادة.

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