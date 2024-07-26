عملية الفارس الشهم 3 تُوزع مساعدات عاجلة على العائلات النازحة في خانيونس

المصدر: وام

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وزعت عملية الفارس الشهم 3 الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدات عاجلة وطرود تمور وجالونات مياه صالحة للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء بمدينة خانيونس، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المدينة وتدمير البنية التحتية، مما أدى إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.

وتهدف عملية الفارس الشهم 3 إلى توفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة الذين خرجوا من بيوتهم جراء العمليات الجارية، حيث تم توزيع تمور ومئات الجالونات من المياه بشكل منظم لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات في خطوة لاقت إشادة واسعة من المستفيدين، معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذا الدعم الإنساني.

ووزعت عملية الفارس الشهم 80 طنا من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خانيونس التي تعاني نتيجة الأحداث الصعبة، من عجز في توفير المواد الأساسية والمياه.

وتسعى عملية الفارس الشهم 3 إلى التخفيف من أزمة المياه في مناطق تواجد السكان والنازحين، حيث نفذت حملة لتوزيع المياه تجاوز عدد المستفيدين منها 70 ألف، وتعمل في الوقت الحالي مع بلدية خانيونس لإصلاح خطوط وخزانات المياه لتوفيرها بشكل دائم وكافي، لتجنب الكوارث الإنسانية والأمراض.

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