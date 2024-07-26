محمد بن راشد: لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.

ودون سموه عبر حسابه على منصة " إكس" : " #علمتني_الحياة … بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر .. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة اذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا ".

وأضاف سموه " قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن .. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا..وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز