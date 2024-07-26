حاكم الشارقة يأمر بتعويض المحلات المتأثرة بحريق سوق الشريعة في الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، بسرعة توفير محلات بديلة للمحلات التي تأثرت فجر أمس بحريق في سوق الشريعة بمدينة الذيد، على أن تكون جاهزة خلال 3 أيام، ومكتملة التجهيزات والتأثيث والأرفف والتكييف.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة، «مبادرة» بسرعة إنجاز السوق الدائم، والذي سيحتوي على أكثر من 60 محلاً تجارياً مبنياً من الخرسانة والصاروج ليحل محل السوق القديم الذي كان قد بني بشكل مؤقت من سعف النخيل، وكان عدد محلاته 16 محلاً فقط، ووجه سموه بتعويض أصحاب المحلات المتأثرة بمحلات جديدة في السوق الجديد، وبتعويضهم عن خسائرهم بمبالغ مالية مجزية. أعلن عن توجيه سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم يُرقى عبدالله إبراهيم الزعابي إلى درجة «رئيس دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم يُنقل عمر خلفان بن حريمل الشامسي إلى دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة ويُعين رئيساً للدائرة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال عضو في مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. وبحسب المرسوم يُستبدل بعضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عمر خلفان بن حريمل الشامسي، العضو عبدالله إبراهيم الزعابي – رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

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