سعود بن صقر يستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، دميترو سينيك، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أوكرانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير فوق العادة والمفوض، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية أوكرانيا، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبر دميترو سينيك، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية أوكرانيا.

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