فعاليات متنوعة في اليوم الثاني من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

المصدر: عجمان - وام

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تواصل دائرة التنمية السياحية في عجمان، فعاليات اليوم الثاني من الدورة التاسعة لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والزراعية في المنطقة.

ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة من 24 إلى 28 يوليو الجاري. وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بمجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والتعليمية تضمنت عروضاً فنية تقليدية، وورش عمل لتعليم زراعة النخيل، وصناعة الشموع من شمع العسل، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث والزراعة المستدامة.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، إن المهرجان من أبرز الفعاليات التي تقدم أدواراً تراثية وزراعية واقتصادية مهمة، حيث يجسد التزام عجمان بالحفاظ على التراث وتعزيز الثقافة والزراعة المستدامة. وتتضمن فعاليات المهرجان مسابقات تنافسية، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

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