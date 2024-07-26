«أمنية» تحقق حلم طفل في «بطاقة ياس الذهبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية من تحقيق أمنية الطفل أمين 9 سنوات بالحصول على بطاقة ياس السنوية الذهبية، وذلك بالتعاون مع شركة ميرال.

وغمرت الفرحة قلب أمين وارتسمت ابتسامة السعادة على وجهه بعد الاستقبال الحافل له مع عائلته من قبل القائمين على «سي وورلد»، الجيل الجديد من المدن الترفيهية للحياة البحرية، إضافة إلى فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «يسعدنا في مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع شركة ميرال أن نتمكن من تحقيق أمنية الطفل أمين في الحصول على بطاقة ياس السنوية الذهبية، والاستمتاع بفرصة الدخول على مدار العام لأربع مدن ترفيهية تحطم الأرقام القياسية: عالم فيراري، ياس ووتروورلد، عالم وارنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي».

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