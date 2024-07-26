لطيفة بنت محمد: حريصون على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والتنموية مع اليابان

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أهمية التعاون الثقافي مع اليابان، وتعزيز الفرص المتبادلة في المجال بين الجانبين، مشيرة سموها إلى أهمية تطوير مستويات هذه العلاقات والفرص.

جاء ذلك خلال لقاء سموها بممثلين عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في حسابها على «إكس»: «تشرفت بلقاء ممثلين عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية. حيث ناقشنا معاً سبل تعزيز التعاون الثقافي بيننا..

أشكر السيدة هوندا اكيكو نائبة الوزير البرلماني للتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، على المحادثة الملهمة، التي أكدت لنا ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والتنموية بين البلدين، وأهمية تطوير إطار عمل للتوأمة الثقافية وتحديد فرص التبادل الثقافي في مجالاته المتنوعة».

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