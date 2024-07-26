ولي عهد عجمان يبحث مع سفير الدنمارك سُبل تعزيز العلاقات

المصدر: عجمان ـ البيان

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، اندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عجمان، بالسفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب السفير الدنماركي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان ومروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من كبار المسؤولين.

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