«الموارد البشرية والتوطين»: 3 ثوانٍ فقط لإنجاز خدمة التفويض الإلكتروني

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إدخال تحسينات على خدمة «التفويض الإلكتروني»، تضمنت تفويض صاحب العمل لأحد موظفيه لينوب عنه في تقديم المعاملات عنه دون الحاجة لبطاقة التوقيع الإلكتروني أو زيارة مراكز الأعمال.

وتقليص خفض المدة الزمنية للتقديم على الخدمة من 4 إلى 3 ثوانٍ فقط، وتقليص عدد المستندات المطلوب إرفاقها من 2 إلى صفر، إلى جانب تفعيل خاصية الاعتماد التلقائي لإنجاز المعاملة. وتأتي التحسينات ضمن جهود الوزارة في العمل على مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتهدف من خلالها إلى اختصار إجراءاتها بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين وفي إطار سعيها لتقديم خدمات متميزة وبخطوات سهلة، وتضاف التحسينات الجديدة إلى قائمة مشاريع التحسينات التي قامت بها الوزارة مؤخراً على خدمتي «إلغاء تصريح عامل» و«تجديد تصريح العمل»، إلى جانب تفعيل المرحلة 2 من «باقة العمل» التي تم تقليص فيه الإجراءات والمتطلبات لـ 8 خدمات تابعة لـ 5 جهات اتحادية ومحلية. وكانت التحسينات في «إلغاء تصريح عامل» تضمنت عدة جوانب رئيسية، حيث دمجت جميع أنواع الإلغاء في باقة موحدة، وقلصت عدد الحقول لتقديم الطلب من 7 إلى 2، وتم إلغاء الحاجة لتقديم المستندات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية وإتاحة الاعتماد التلقائي للطلبات، أما في ما يتعلق بالتحسينات على خدمة «تجديد تصريح عمل» .

فقد تم تصفير المتطلبات من خلال تبادل موحد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول من 27 إلى 5 حقول، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 3 إلى مستند واحد، وخفض مدة الإجراءات من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، إلى جانب الاعتماد التلقائي، كما ألغت الوزارة الحاجة للتقديم على الخدمات عند البدء في الإجراءات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

تحول رقمي

وتتماشى مشاريع التحسينات التي تطلقها الوزارة مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.

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