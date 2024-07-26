«لكم التعليق» تقلل السلوكيات الخطرة للسائقين على طرق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم تهدف إلى تعريف الجمهور بالسلوكيات المرورية الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية من خلال نشر فيديوهات لحوادث وقعت فعلياً على طرق الإمارة.

وأضاف أن فيديوهات الحوادث الواقعية التي يتم نشرها عبر مبادرة «لكم التعليق»، منذ عام 2018، أثبتت فاعليتها في جذب انتباه وتفاعل الجمهور، وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة ممكنة من مستخدمي الطرق، مما يعزز من مصداقية وتأثير الرسائل التوعوية لشرطة أبوظبي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي الدورية للمبادرة.

وأكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن نشر الحوادث يسهم بتعزيز الثقافة المرورية، ويقلل من السلوكيات الخطرة للسائقين. وأيد 93.2 % من المشاركين في الاستطلاع الذي تم نشره بعدة لغات مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية الفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق.

وأوضح المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني، أهمية إجراء استطلاعات دورية، لقياس مدى فاعلية وتأثير المواد الإعلامية المتنوعة التي تقوم بنشرها يومياً، بهدف تحسين وتطوير المحتوى الإعلامي، لحسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي. وتولي إدارة الإعلام الأمني اهتماماً بنشر الحوادث الناتجة عن المسببات الأكثر شيوعاً، ومخالفات القيادة الخطرة، على طرق الإمارة، مثل الانحراف المفاجئ بالمركبة، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة على كتف الطريق، مما أسهم بشكل كبير في نجاح المبادرة، ووصولها الواسع لمستخدمي الطرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز