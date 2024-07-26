«قضاء أبوظبي» تطلع منتسبي وزارة الدفاع على إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف إطلاعهم على الإجراءات المعتمدة بكافة حالات حوادث الميدان. وتأتي الورشة، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين.

والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر، بما يسهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي. إلى ذلك، تعرف المشاركون بالورشة إلى مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة، وفق أرقى المستويات العالمية.

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