كيف تبدو دبي بعد 50 عاماً بعيون الذكاء الاصطناعي؟

المصدر: دبي - البيان

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اعتادت دبي على إبهار العالم بكل ما هو حديث ومتطور ومبتكر، ومواكبة واستشراف المستقبل بأحدث ما تقدمه التكنولوجيا والتقنيات المتطورة والعلوم في شتى المجالات، حتى باتت دبي اليوم متحفاً عالمياً حيّاً لما يريد أن يراه العالم لمستقبل البشرية من تطور وتقدم ورفاهية للبشر في عالم الغد.

وفي هذه الصور، ينقل لنا «الذكاء الاصطناعي» صورة مبهرة لما ستكون عليه دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

حيث تظهر صور الذكاء الاصطناعي دبي كإحدى أذكى مدن العالم وأكثرها تطوراً، بما تضمّه من أيقونات معمارية خلابة، وتقنيات غير مسبوقة في خدمة الإنسان؛ مثل التاكسي الطائر، والمركبات من دون سائق، وهي تتجول بين أيقونات الإمارة، وشواهدها الحضارية، وأبراجها التي تعانق الغيوم، شاهدة على مستقبل العالم الذي تخطه وتستشرفه دبي.

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