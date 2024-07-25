حمدان بن محمد يعلن فوز الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر متخصص في أبحاث علوم الفضاء

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع عن فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028 ، الذي سيقام هذه الحدث للمرة الأولى في العالم العربي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "يسرنا الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافة أكبر مؤتمر في العالم متخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028.سيقام هذه الحدث للمرة الأولى في العالم العربي، وسيجتمع خلاله أكثر من 3,000 باحث وخبير وعالم، لعرض ومناقشة أهم الأبحاث العلمية."

وأضاف، "دولة الإمارات أصبحت وجهة بارزة للمجتمع العلمي ومناقشة الأبحاث في مجال الفضاء.. معززة بذلك مكانة قطاع الفضاء كميدان للتعاون الدولي البنَّاء. نشكر فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء الذي بفضله تحقق هذا الإنجاز."

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