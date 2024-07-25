رئيس تشيلي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل

المصدر: وام

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يبدأ غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1978.

ويبحث الرئيس التشيلي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الزيارة مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

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