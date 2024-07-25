«الشعبة البرلمانية» تشارك في الاجتماع الافتراضي «للمجالس التشريعية الخليجية»

المصدر: وام

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شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الافتراضي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، بتنظيم ورئاسة مجلس الشورى القطري، ومشاركة أعضاء المجالس التشريعية الخليجية والأمناء العامون في هذه المجالس.

وشارك من الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وشيخة سعيد الكعبي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعزيز علاقات التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والبرلمان الأوروبي.

وسيتم رفع توصيات الاجتماع في الاجتماع القادم للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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